Кристиан Тельо: "Бетис" может бороться за высокие места, но испанская лига очень сложная"

Нападающий "Бетиса" Кристиан Тельо считает, что его команда способна бороться за высокие места. После семи туров севильский коллектив идет на шестой строчке в турнирной таблице.

– Все думают, что "Бетис" может бороться за высокие места, но испанская лига очень сложная, есть команды, которые подготовились очень хорошо, мы должны делать все очень хорошо и многое улучшить, – цитирует Marca Тельо. – Никто не ожидал такого старта от "Бетиса", но мы проделали очень хорошую работу. Команда прекрасно понимает, чего хочет тренер. У команды есть ощущение, что мы все еще можем стать лучше. Голы? Голы важны, но самое главное – это уверенность в том, что тренер верит в меня. Надеюсь, что голы придут.