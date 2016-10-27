Криштиану Роналду: "Зидан олицетворяет лучшее время в моей карьере"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что главный тренер команды Зинедин Зидан олицетворяет лучшее время в профессиональной карьере португальца. По словам форварда, специалист является одним из лучших мотиваторов в мире, умеющих поднять командный дух в кратчайший промежуток времени.

– Начало сезона-2015/16 выдалось для нас не самым лучшим, – приводит goal.com слова Роналду. – Но когда после Нового года команду возглавил Зидан, дела сразу пошли в гору. Он стал катализатором одного из лучших сезонов в моей карьере. Мы мгновенно совершили серьезный рывок вверх по турнирной таблице чемпионата Испании, одержали победу в Лиге чемпионов, а затем я стал чемпионом Европы в составе национальной сборной. Для меня и для всех игроков "Реала" это был просто великолепный сезон, и тренерскую заслугу Зидана переоценить невозможно.