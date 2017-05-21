Криштиану Роналду забил 50-й гол в сезоне

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду открыл счет в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Малаги". Португалец поразил ворота соперников после передачи полузащитника Иско.

В сезоне-2016/17 для 32-летнего форварда этот мяч оказался 50-м в 50 играх, включая матчи в составе сборной Португалии. Кроме того, "Реал" забивал мячи во всех 38 играх ла лиги, и в 64 встрече кряду во всех соревнованиях.

Напомним, что "Барселона", играющая с "Эйбаром", станет чемпионом Испании только в случае своей победы и поражения мадридцев.

Трансляция матча "Малага" – "Реал"