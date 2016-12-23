Криштиану Роналду: "Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это сирийские дети"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в своем твиттере видеообращение, посвященное сирийским детям. Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний португалец пожертвовал крупную сумму пострадавшим в Сирии.

- Вы очень страдаете сейчас, - сказал Роналду. - Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами.