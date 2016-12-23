18:02 23 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это сирийские дети"

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Форвард "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в своем твиттере видеообращение, посвященное сирийским детям. Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний португалец пожертвовал крупную сумму пострадавшим в Сирии.

- Вы очень страдаете сейчас, - сказал Роналду. - Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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алонсо хаби

какие же вы конченные кто коментил, он детям деньги дает что бы они как то жили, он настоящий мужик,воспитывает сам сына, и никто из вас свечку не держал узнать что у него в постели(или все же держали? может участвовали?), даже если он пед.р.ст то он более лучший мужик чем многие которые тупо свои бабки прожигают .... это легендарный игрок как месси пеле и марадона с зизу... уважуха

12:27

Jigan1609

идиот

00:15

super_bear

А дети Ливии,Ирака? Дети Югославии? Дети Вьетнама? Они тоже герои. Прошу о них тоже не забывать,Криштиано.

22:47 23 декабря

Edward CSKA

wowaizrostowa73 - да есть у него мужик, не переживай !!!!!

19:27 23 декабря

wowaizrostowa73

Мужик!

19:20 23 декабря

Edward CSKA

О как заговорила !!! Хорошо хоть ВВП не вспомнила !!!!

18:34 23 декабря

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Материалы других СМИ