Криштиану Роналду: "Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это сирийские дети"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в своем твиттере видеообращение, посвященное сирийским детям. Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний португалец пожертвовал крупную сумму пострадавшим в Сирии.
- Вы очень страдаете сейчас, - сказал Роналду. - Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами.
A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 декабря 2016 г.
алонсо хаби
какие же вы конченные кто коментил, он детям деньги дает что бы они как то жили, он настоящий мужик,воспитывает сам сына, и никто из вас свечку не держал узнать что у него в постели(или все же держали? может участвовали?), даже если он пед.р.ст то он более лучший мужик чем многие которые тупо свои бабки прожигают .... это легендарный игрок как месси пеле и марадона с зизу... уважуха
12:27
Jigan1609
идиот
00:15
super_bear
А дети Ливии,Ирака? Дети Югославии? Дети Вьетнама? Они тоже герои. Прошу о них тоже не забывать,Криштиано.
22:47 23 декабря
Edward CSKA
wowaizrostowa73 - да есть у него мужик, не переживай !!!!!
19:27 23 декабря
wowaizrostowa73
Мужик!
19:20 23 декабря
Edward CSKA
О как заговорила !!! Хорошо хоть ВВП не вспомнила !!!!
18:34 23 декабря