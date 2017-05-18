Криштиану Роналду: "Я тоже человек и могу промахиваться"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался доволен игрой команды с "Сельтой" (4:1). Он рассчитывает на победу в заключительном туре над "Малагой".

– Мы будем бороться до конца, – цитирует A Bola Криштиану Роналду, который оформил дубль. – Мы были хороши в этом матче, но знаем, что "Малага" сильна дома. Нужно стремиться к победе, понимая, что нас ждет серьезный соперник. Но "Реал" – лучший, он должен стать чемпионом. Мой промах? Я открыл счет, потом забил второй мяч, и это главное. Такой промах, который случился затем, нетипичен для меня. Но я тоже человек и могу промахиваться.

Трансляция матча "Сельта" – "Реал"