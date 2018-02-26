Криштиану Роналду: "Я смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, что человек должен ценить самого себя. По его словам, в свободное время он предпочитает не смотреть футбол.
- Помимо того, чтобы быть красивым ... Я думаю, вам нужно нравиться самому себе, - цитирует Marca Роналду. - Имея чувство собственного достоинства, вы должны ценить себя. Я не говорю, что я принц, но вы должны любить себя. Я смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу. Конечно, мне нравится смотреть на себя.
Когда я дома, я контролирую то, что делаю, а делаю я то, что хочу. Я обычно не смотрю футбол, это бывает очень редко. Я делаю исключение, если играет команда друга, или это очень важный матч, например, дерби. Я пытаюсь смотреть другие вещи: сериалы, фильмы и документальные фильмы, потому что они многому учат.
Еще мне очень нравятся концерты, а также поездки ... в Париж или Лондон. Быть одним из самых узнаваемых лиц на планете затрудняет это. Много раз возникали сложности.
crazysun78
думаю, вопрос-ответ вырваны из контекста.. да, СЭ?
00:11
Храбрец*
Криштиану Нарциссиу
21:55 26 февраля
вэняляйнэн
Скромняга))
21:36 26 февраля
Thomas_Boy_
Чего он не женится на самом себе?
21:33 26 февраля
wilde
Лет через 15... Роналду будет чуть шире нынешнего Роналдо...
21:27 26 февраля
баламошка
А мне, если честно, хотелось бы побольше...
21:11 26 февраля