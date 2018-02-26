21:02 26 февраля | Футбол — Испания

Криштиану Роналду: "Я смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, что человек должен ценить самого себя. По его словам, в свободное время он предпочитает не смотреть футбол.

- Помимо того, чтобы быть красивым ... Я думаю, вам нужно нравиться самому себе, - цитирует Marca Роналду. - Имея чувство собственного достоинства, вы должны ценить себя. Я не говорю, что я принц, но вы должны любить себя. Я смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу. Конечно, мне нравится смотреть на себя.      

Когда я дома, я контролирую то, что делаю, а делаю я то, что хочу. Я обычно не смотрю футбол, это бывает очень редко. Я делаю исключение, если играет команда друга, или это очень важный матч, например, дерби. Я пытаюсь смотреть другие вещи: сериалы, фильмы и документальные фильмы, потому что они многому учат.

Еще мне очень нравятся концерты, а также поездки ... в Париж или Лондон. Быть одним из самых узнаваемых лиц на планете затрудняет это. Много раз возникали сложности. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

думаю, вопрос-ответ вырваны из контекста.. да, СЭ?

00:11

Храбрец*

Криштиану Нарциссиу

21:55 26 февраля

вэняляйнэн

Скромняга))

21:36 26 февраля

Thomas_Boy_

Чего он не женится на самом себе?

21:33 26 февраля

wilde

Лет через 15... Роналду будет чуть шире нынешнего Роналдо...

21:27 26 февраля

баламошка

А мне, если честно, хотелось бы побольше...

21:11 26 февраля

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