Криштиану Роналду: "Я смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, что человек должен ценить самого себя. По его словам, в свободное время он предпочитает не смотреть футбол.

- Помимо того, чтобы быть красивым ... Я думаю, вам нужно нравиться самому себе, - цитирует Marca Роналду. - Имея чувство собственного достоинства, вы должны ценить себя. Я не говорю, что я принц, но вы должны любить себя. Я смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу. Конечно, мне нравится смотреть на себя.

Когда я дома, я контролирую то, что делаю, а делаю я то, что хочу. Я обычно не смотрю футбол, это бывает очень редко. Я делаю исключение, если играет команда друга, или это очень важный матч, например, дерби. Я пытаюсь смотреть другие вещи: сериалы, фильмы и документальные фильмы, потому что они многому учат.

Еще мне очень нравятся концерты, а также поездки ... в Париж или Лондон. Быть одним из самых узнаваемых лиц на планете затрудняет это. Много раз возникали сложности.