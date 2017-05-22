Криштиану Роналду: "Я не дьявол, как многие считают"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что люди много обсуждают его, хотя на самом деле ничего не знают. Португалец также добавил, что его не беспокоит критика игры, потому что он может заставить всех молчать своей статистикой.

Ранее по ходу перенесенного матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (4:1) форвард обратился к защитнику Густаво Кабралу и изобразил чемодан, после чего показал, что он наполнен деньгами и предназначается сопернику.

– Люди говорят обо мне, а на самом деле ничего не знают, – приводит ESPN FC слова Роналду. – Я не смотрю телевизор, иначе у меня не было бы жизни. В СМИ меня постоянно критикуют, это касается и моей личной жизни. Говорят обо мне так, будто я преступник. Критика моей игры меня не беспокоит, потому что я знаю, что своим футболом и статистикой заставлю их замолчать. У них всегда два камня в руках, когда я говорю. Я не святой, но и не дьявол, как считают многие.

Что касается нынешнего сезона, то я очень счастлив. Это была сказочная концовка, лучшая за многие годы. Все получилось благодаря грамотному менеджменту, тренерскому штабу и игрокам. Мы знаем, что в Кардиффе будет очень сложный матч. Но сейчас мы хотим насладиться первой за пять лет победой в чемпионате Испании.

Мадридский клуб обыграл "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании и обеспечил себе чемпионский титул. "Реал" стал чемпионом впервые с сезона-2011/12.

"Реал" сыграет с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.