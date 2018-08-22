Криштиану Роналду: "Я хорошо выгляжу, потому что это я"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, почему он старается всегда элегантно выглядеть.

- Не думаю, что я помешан на том, чтобы хорошо выглядеть, - цитирует Goal Роналду. - Я хорошо выгляжу, потому что это я. Шутка!

Думаю, всем важно выглядеть хорошо, пахнуть хорошо. Не только женщинам. Женщины любят, когда мужчина хорошо одевается. Моя невеста любит, моя мама, мои сестры, все любят, когда люди хорошо одеваются.

Мужчины, женщины - это часть культуры. Это не зацикленность, но мелочь там, мелочь тут - все имеет значение.