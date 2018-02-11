Криштиану Роналду выложил фото с Нурмагомедовым

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился совместной фотографией с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Подписан снимок так: "Было приятно увидеться с тобой, брат".
Напомним, ранее Нурмагомедов посетил матч "Реала" в чемпионате Испании против "Реал Сосьедад" (5:2). После игры спортсмены встретились и обменялись подарками. Португалец вручил Хабибу мяч и игровую форму, а Нурмагомедов презентовал Криштиану папаху.
Nice to see you bro. 👌💪 pic.twitter.com/MMqLZDsEgJ– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 11 февраля 2018 г.
AK81
где мой коменты
20:08
Flamenco
мы скоро узнаем, что у Хабиба очень большая квартира в Мадриде )))
15:51
Писака
ждём фоток Месси с Макгрегором.
14:43