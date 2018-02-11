Криштиану Роналду выложил фото с Нурмагомедовым

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился совместной фотографией с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Подписан снимок так: "Было приятно увидеться с тобой, брат".

Напомним, ранее Нурмагомедов посетил матч "Реала" в чемпионате Испании против "Реал Сосьедад" (5:2). После игры спортсмены встретились и обменялись подарками. Португалец вручил Хабибу мяч и игровую форму, а Нурмагомедов презентовал Криштиану папаху.