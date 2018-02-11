14:32 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду выложил фото с Нурмагомедовым

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился совместной фотографией с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Подписан снимок так: "Было приятно увидеться с тобой, брат".

Напомним, ранее Нурмагомедов посетил матч "Реала" в чемпионате Испании против "Реал Сосьедад" (5:2). После игры спортсмены встретились и обменялись подарками. Португалец вручил Хабибу мяч и игровую форму, а Нурмагомедов презентовал Криштиану папаху.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AK81

где мой коменты

20:08

Flamenco

мы скоро узнаем, что у Хабиба очень большая квартира в Мадриде )))

15:51

Писака

ждём фоток Месси с Макгрегором.

14:43

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