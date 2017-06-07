Криштиану Роналду - второй год подряд самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Португалец заработал за год 93 миллиона долларов. 58 из них - зарплата и бонусы от "Реала", а еще 35 - доход от рекламы и бизнеса.

Второе место в рейтинге занял американский баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс. Его доход составил 86,2 миллиона долларов. Тройку замыкает аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси - 80 миллилонов.

Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия) – 93 миллмона долларов

2. Леброн Джеймс (баскетбол, США) – 86,2

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина) – 80

4. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) – 64

5. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) – 60,6

6. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) – 50

6. Эндрю Лак (американский футбол, США) – 50

8. Стефен Карри (баскетбол, США) – 47,3

9. Джеймс Харден (баскетбол, США) – 46,6

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания) – 46

Полный список самых высокооплачиваемых спортсменов