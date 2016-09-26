13:44 26 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду вступил с Зиданом в спор после игры с "Лас-Пальмасом"

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В Испании выясняются новые подробности вероятного конфликта между главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом и нападающим Криштиану Роналду. Французский специалист заменил форварда на 72-й минуте игры 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2), в связи с чем португалец обматерил своего наставника.

Согласно Madrid-Barcelona.com, выяснение отношений продолжилось в раздевалке после игры. Португалец обратился к Зидану: "Я не могу понять, почему ты меня заменил". Наставник "Королевского клуба" попытался успокоить игрока, но 31-летнего Криштиану Роналду не устраивали разъяснения специалиста.

В дело вмешался капитан "Реала" Серхио Рамос, сказавший своему партнеру, что он не должен себя так вести. В итоге все закончилось тем, что Криштиану Роналду молча покинул раздевалку, после чего Зидан продолжил подводить итоги минувшей игры с остальными подопечными.

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