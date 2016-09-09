Криштиану Роналду впервые в сезоне попал в заявку "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Осасуны", информирует клубная пресс-служба. Португалец полностью восстановился от повреждения, полученного во время финала Euro-2016. Согласно испанским СМИ, 31-летний игрок, несмотря на первое попадание в заявку команды на матч, появится на поле с первых минут.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Касилья, Яньес, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Начо, Данилу;

полузащитники – Кроос, Бэйл, Ковачич, Лукас, Асенсио;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мариано, Мората.

Игра состоится 10 сентября. Встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 17.00 по московскому времени.