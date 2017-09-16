Криштиану Роналду во время дисквалификации посетил матч "Спортинга"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду посетил матч 6-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" – "Тонделла", информирует Marca. Вместе с ним была его беременная девушка Джорджина Родригес.

Португалец, пропускающий игры чемпионата Испании из-за дисквалификации, прибыл на стадион "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и среди прочего пообщался с президентом "Спортинга" Бруно де Карвалью. Напомним, что Криштиану Роналду с 1997 по 2003 год выступал за лиссабонский клуб.

32-летний португалец завтра пропустит встречу 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад". Эта игра станет заключительной в рамках пятиматчевой дисквалификации.