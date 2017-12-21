Криштиану Роналду вернется к полноценным тренировкам за день до матча с "Барселоной"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча с "Барселоной" не тренировался в общей группе. Сегодня, 21 декабря, португалец занимался индивидуально без мяча. Как сообщает Marca, игрок вернется к полноценным занятиям уже в пятницу, 22 декабря.
32-летний игрок испытывает дискомфорт в мышцах голени. Роналду получил ушиб в матче клубного чемпионата мира против "Гремиу" (1:0).
Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
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