Криштиану Роналду вернется к полноценным тренировкам за день до матча с "Барселоной"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча с "Барселоной" не тренировался в общей группе. Сегодня, 21 декабря, португалец занимался индивидуально без мяча. Как сообщает Marca, игрок вернется к полноценным занятиям уже в пятницу, 22 декабря.

32-летний игрок испытывает дискомфорт в мышцах голени. Роналду получил ушиб в матче клубного чемпионата мира против "Гремиу" (1:0).