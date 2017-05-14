Криштиану Роналду - в заявке "Реала" на матч с "Севильей"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 37-го тура против "Севильи". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду, получивший отдых на игру 36-го тура против "Гранады" (4:0).

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Рамос, Варан, Начо, Коэнтрау, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.

Отметим, что матч "Реал" – "Севилья" состоится в субботу, 14 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.