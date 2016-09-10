Криштиану Роналду в стартовом составе "Реала" впервые после травмы

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Осасуны" на матч 3-го тура чемпионата Испании. Впервые после травмы на поле выйдет нападающий мадридцев Криштиану Роналду.

"Реал": Касилья, Рамос, Пепе, Данилу, Начо, Модрич, Бэйл, Кроос, Ковачич, Криштиану Роналду, Мората. Запасные: Янес, Карвахаль, Варан, Бензема, Васкес, Диас, Асенсио.

"Осасуна": Перес, Фланьо, Ойер, Фуэнтес, Боннин, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, де лас Куэвас, Тьенса, Ривьер, Кенан. Запасные: Марио, Клерк, Леон, Риера, Торрес, Ромеро, Мерида.

Трансляция матча "Реал" - "Осасуна"