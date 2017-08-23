Криштиану Роналду - в стартовом составе "Реала" на матч с "Фиорентиной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил стартовый состав команды на матч за трофей Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины". С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, который из-за дисквалификации пропустит еще три игры в чемпионате Испании.

"Реал": Касилья – Хакими, Начо, Рамос, Эрнандес – Себальос, Льоренте, Асенсио – Лукас, Майораль, Криштиану Роналду.

Матч "Реал" – "Фиорентина" состоится сегодня и начнется в 23.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.