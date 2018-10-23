Криштиану Роналду: "В "Реале" не должны плакать из-за моего ухода"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, ранее выступавший за "Реал", заявил, что в "королевском клубе" не должны расстраиваться из-за его ухода. 33-летний португалец этим летом присоединился к "бьянконери", подписав 4-летний контракт.

- Иско был прав: в "Реале" не должны плакать из-за моего ухода, - цитирует Роналду Football Espana. - Мое путешествие в Мадриде закончено, теперь настало время для новой главы в "Ювентусе", который является одним из лучших клубов в мире. Проблемы "Реала"? Я не могу говорить о них, ведь больше не являюсь игроком этого клуба. Это было бы неправильно.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

Все о чемпионате Испании - здесь