16:11 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду - в "Реале" до 2021 года

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На стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу" проходит пресс-конференция, посвященная подписанию нового контракта с нападающим Криштиану Роналду. О его подписании клуб сообщил еще вчера.
Прежнее соглашение 31-летнего форварда было рассчитано до 2018 года. По новому соглашению португалец будет выступать за "Королевский клуб" до 30 июня 2021 года.

Криштиану Роналду, по неофициальной информации, будет зарабатывать в "Реале" около 21 миллиона евро в год без учета бонусов. Таким образом, он вновь станет единоличным лидером по зарплате в клубе.

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