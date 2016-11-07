Криштиану Роналду - в "Реале" до 2021 года

На стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу" проходит пресс-конференция, посвященная подписанию нового контракта с нападающим Криштиану Роналду. О его подписании клуб сообщил еще вчера.

Прежнее соглашение 31-летнего форварда было рассчитано до 2018 года. По новому соглашению португалец будет выступать за "Королевский клуб" до 30 июня 2021 года.



Криштиану Роналду, по неофициальной информации, будет зарабатывать в "Реале" около 21 миллиона евро в год без учета бонусов. Таким образом, он вновь станет единоличным лидером по зарплате в клубе.