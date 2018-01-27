Криштиану Роналду в матче с "Валенсией" реализовал свой 100-й пенальти

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в игре 21-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" на 16-й минуте открыл счет с пенальти. Этот 11-метровый удар стал для 32-летнего португальца сотым реализованным в карьере. В этой же встрече Роналду реализовал и свой 101-й пенальти.

В этом сезоне Роналду провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах в которых забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром "Королевского клуба" в этом сезоне.