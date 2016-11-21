Криштиану Роналду: "В финале Euro Гризманн повернулся ко мне и сказал: "Я тебя ненавижу"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью France Football рассказал об инциденте с участием форварда "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна во время финального матча чемпионата Европы. Также португалец отметил, что травма не позволила ему доиграть поединок до конца, так как он просто не мог согнуть ногу. Напомним, что встреча завершилась победой Португалии со счетом 1:0. За несколько недель до этой игры "Реал" в финале Лиги чемпионов обыграл "Атлетико" (1:1, 5:3 - по пенальти).

– Во время финала чемпионата европы в Париже Гризманн повернулся ко мне и сказал: "Я тебя ненавижу", – отметил Криштиану Роналду. – Когда я получил травму, то не мог согнуть ногу. Я мечтал о том, чтобы провести этот матч полностью. Однако довольно быстро понял, что не смогу продолжить игру.