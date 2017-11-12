23:26 12 ноября | Футбол — Испания

Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом

7

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, родила футболисту ребенка. Появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.

Напомним, у 32-летнего форварда от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Матеу (2017).

Криштиану и его дети. Все о семье Роналду

 

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kot, kotoryi

Так каждую неделю СЭ пишет, что Роналду стал отцом... я уж думал раз в 20, а тут только 4й оказывается...

23:59 12 ноября

Очень плохой мальчик

Интересно,ему пособие как многодетному платят?

23:50 12 ноября

Артур Pitersky

а скоро синусы... косинусы...

23:48 12 ноября

Артур Pitersky

За материнский капитал старается...

23:47 12 ноября

Сергей Наталушко

Ни разу не присунув?

23:46 12 ноября

glazun.de

А можно каждую неделю от сурогатных матерей отцом становиться. Не приветствую это

23:44 12 ноября

Геркулес Овсянкин

Как многодетный отец поздравляю многодетного отца!!! Здоровья жене и всем детям и терпения родителям в их воспитании!!!

23:36 12 ноября