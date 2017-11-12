Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, родила футболисту ребенка. Появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.
Напомним, у 32-летнего форварда от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Матеу (2017).
Kot, kotoryi
Так каждую неделю СЭ пишет, что Роналду стал отцом... я уж думал раз в 20, а тут только 4й оказывается...
23:59 12 ноября
Очень плохой мальчик
Интересно,ему пособие как многодетному платят?
23:50 12 ноября
Артур Pitersky
а скоро синусы... косинусы...
23:48 12 ноября
Артур Pitersky
За материнский капитал старается...
23:47 12 ноября
Сергей Наталушко
Ни разу не присунув?
23:46 12 ноября
glazun.de
А можно каждую неделю от сурогатных матерей отцом становиться. Не приветствую это
23:44 12 ноября
Геркулес Овсянкин
Как многодетный отец поздравляю многодетного отца!!! Здоровья жене и всем детям и терпения родителям в их воспитании!!!
23:36 12 ноября