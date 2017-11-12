Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, родила футболисту ребенка. Появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.

Напомним, у 32-летнего форварда от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Матеу (2017).

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