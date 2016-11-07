Криштиану Роналду в четвертый раз получил приз Альфредо ди Стефано

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил приз Альфредо ди Стефано, информирует Marca. Этот трофей вручается лучшему игроку чемпионата Испании по итогам сезона. В прошлом сезоне португалец забил 35 голов и отдал 11 передач.

Криштиану Роналду получил эту награду уже в четвертый раз. Первым обладателем данного приза по итогам сезона-2007/08 стал нападающий "Реала" Рауль. Еще четыре раза ее выигрывал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Добавим, что номинантов на это звание определяют читатели газеты Marca, а победитель выбирается путем голосования среди экспертов.