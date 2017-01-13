10:00 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду уговорил Хамеса Родригеса остаться в "Реале"?

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отговорил полузащитника Хамеса Родригеса от смены клубной прописки, утверждает Marca. Хавбек получил выгодное предложение от "Челси", но после беседы с португальцем решил остаться в "Королевском клубе". В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел за мадридцев 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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