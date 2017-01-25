16:03 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "У всех игроков есть те, кто их ненавидит"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что не обращает внимания на критику в свой адрес. Португалец подчеркнул, что работает ради своих фанатов.

– Это для меня не имеет значения, – цитирует A Bola Криштиану Роналду. – Просто делаю свою работу. У всех футболистов есть те, кто ненавидит их. Я в этом не единственный. Это часть профессии. Но уверяю, что всегда крепко сплю и засыпаю с хорошим настроением. Мне не нужно отвечать критикам, потому что я стараюсь радовать своих поклонников. Они демонстрируют свою любовь и уважение, они всегда на моей стороне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Gordon

У таких, как ты, тех, кто терпеть не может, особенно много.

17:20

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