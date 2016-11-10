17:00 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Таких, как я, больше не будет"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что таких игроков, как он, больше не будет. Однако, по словам форварда сборной Португалии, уже сейчас есть достойные молодые футболисты, которые в будущем могут превратиться в звезд.

– Никто не сможет стать следующим Криштиану Роналду просто потому, что не бывает одинаковых игроков, – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Следующий будет таким, каким и должен быть, но никак не тем же самым. Этого не случится.

В Европе много молодых талантов. На ум мне приходят следующие имена: Ренату Санчеш, Андре Гомиш или Жоау Мариу. Много из кого можно выбирать. Я лишь назвал португальцев. Но есть и другие, которые могут пойти очень далеко. И я этому очень рад. Это означает, что футбол в безопасности и всегда будет оставаться сильным.

 

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