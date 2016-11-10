Криштиану Роналду: "Таких, как я, больше не будет"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что таких игроков, как он, больше не будет. Однако, по словам форварда сборной Португалии, уже сейчас есть достойные молодые футболисты, которые в будущем могут превратиться в звезд.

– Никто не сможет стать следующим Криштиану Роналду просто потому, что не бывает одинаковых игроков, – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Следующий будет таким, каким и должен быть, но никак не тем же самым. Этого не случится.

В Европе много молодых талантов. На ум мне приходят следующие имена: Ренату Санчеш, Андре Гомиш или Жоау Мариу. Много из кого можно выбирать. Я лишь назвал португальцев. Но есть и другие, которые могут пойти очень далеко. И я этому очень рад. Это означает, что футбол в безопасности и всегда будет оставаться сильным.