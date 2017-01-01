Криштиану Роналду: "Сын знает, как реагировать на слова о том, что есть футболист лучше его папы"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы, чтобы его сын стал футболистом. При этом, по словам Роналду, он не будет на этом настаивать.

– Иногда сыну говорят, что есть один футболист, который играет лучше, чем я, но мой сын знает, как на это реагировать, – приводит Marca слова Роналду. – Он умный мальчик, также, как и его отец. Я часто повторяю, что он должен быть самим собой, вести себя вежливо. У него будут трудные периоды в жизни, существует много завистников, но он будет счастливым ребенком.

Безусловно, я бы хотел, чтобы он стал футболистом. Но при этом он может быть тем, кем захочет, я не буду на него давить. Если он станет футболистом, то я хочу, чтобы он был нападающим, а не вратарем.