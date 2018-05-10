Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет супергероем в новой анимационной серии. Ее создают студии Graphic India и VMS Communications.

– Я всегда был поклонником супергероев, – приводит официальный сайт проекта слова Роналду. – Очень рад помочь созданию этой новой анимационной серии. Футбол соединяет культуры и людей во всем мире. Великие анимационные персонажи делают то же самое. Поэтому я рад объединить страсть к футболу и супергероям через этот проект.

Один из создателей проекта Шарад Девараджан отметил, что в сериале будут и другие супергерои.

– Роналду вдохновил миллионы людей во всем мире своей преданностью делу, трудовой этикой и эпической игрой, – отметил Девараджан. – CR7 – настоящий супергерой своего поколения, а Striker Force 7 объединит глобальную команду персонажей из нашего мира и других миров. Они станут образцами для подражания для миллионов поклонников.