08:30 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заключил новое рекламное соглашение с компанией Nike, утверждает The Sun. По его условиям, форвард до конца жизни будет получать по 24 миллиона долларов в год. Таким образом, португалец к 73 годам заработает от спонсорского соглашения миллиард долларов.

Криштиану Роналду стал третьим спортсменом после баскетболистов Леброна Джеймса и Майкла Джордана, заключившим пожизненный контракт с этой компанией. Ранее 31-летний форвард продлил договор со своим клубом до 2021 года. По новому соглашению он будет зарабатывать 24 миллиона евро за сезон плюс бонусы в размере одного миллиона.

 

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