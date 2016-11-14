Криштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заключил новое рекламное соглашение с компанией Nike, утверждает The Sun. По его условиям, форвард до конца жизни будет получать по 24 миллиона долларов в год. Таким образом, португалец к 73 годам заработает от спонсорского соглашения миллиард долларов.

Криштиану Роналду стал третьим спортсменом после баскетболистов Леброна Джеймса и Майкла Джордана, заключившим пожизненный контракт с этой компанией. Ранее 31-летний форвард продлил договор со своим клубом до 2021 года. По новому соглашению он будет зарабатывать 24 миллиона евро за сезон плюс бонусы в размере одного миллиона.