17:56 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду стал четвертым капитаном "Реала"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сегодня официально был назначен четвертым капитаном команды, сообщает клубная пресс-служба. Это случилось благодаря тому, что прежний четвертый капитан защитник Альваро Арбелоа летом покинул клуб.

В Испании действует система, согласно которой капитанами команд являются люди, которые выступают в клубах наибольшее количество лет. Таким образом, первым капитаном "Королевского клуба" является Серхио Рамос, вторым – Марселу, третьим – Пепе, а четвертым – Криштиану Роналду.

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