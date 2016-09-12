Криштиану Роналду стал четвертым капитаном "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сегодня официально был назначен четвертым капитаном команды, сообщает клубная пресс-служба. Это случилось благодаря тому, что прежний четвертый капитан защитник Альваро Арбелоа летом покинул клуб.
В Испании действует система, согласно которой капитанами команд являются люди, которые выступают в клубах наибольшее количество лет. Таким образом, первым капитаном "Королевского клуба" является Серхио Рамос, вторым – Марселу, третьим – Пепе, а четвертым – Криштиану Роналду.
Foto oficial | Florentino y los capitanes: Sergio Ramos, Marcelo, Pepe & Cristiano Ronaldo.https://t.co/CD1xjBTFKF pic.twitter.com/wraOpatvLD– RealEsparta™ (@RealEsparta) 12 сентября 2016 г.