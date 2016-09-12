Криштиану Роналду стал четвертым капитаном "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сегодня официально был назначен четвертым капитаном команды, сообщает клубная пресс-служба. Это случилось благодаря тому, что прежний четвертый капитан защитник Альваро Арбелоа летом покинул клуб.

В Испании действует система, согласно которой капитанами команд являются люди, которые выступают в клубах наибольшее количество лет. Таким образом, первым капитаном "Королевского клуба" является Серхио Рамос, вторым – Марселу, третьим – Пепе, а четвертым – Криштиану Роналду.