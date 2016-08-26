11:49 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Шутка Пике? Пусть он посмотрит мои соцсети"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не захотел комментировать шутку защитника "Барселоны" Жерара Пике, которую тот написал в твиттере, общаясь с подписчиками. Напомним, Пике, говоря о том, какой самый простой жребий хотел бы в Лиге чемпионов, описал прошлогодний путь "Реала", выигравшего в итоге турнир.

– Я не хочу отвечать на этот вопрос, – цитирует A Bola Криштиану Роналду. – Что я могу сказать Пике? Пусть посмотрит мои аккаунты в Facebook, Instagram и твиттере и увидит прекрасные фото, которые я там выкладываю.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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crazysun78

надо быть дебилом, чтобы при "описании пути" не вспомнить третью команды своего чемпа в 1/4 ЛЧ... ))))

14:25

Thomas_Boy

Пике, посмотри мои селфи, на них мужики носят меня на руках, бе-бе-бе.

14:11

Slim Taller

Пике сам ноет как баба,что соперники у Реала слабее.

13:26

Блудный Свин

какой-то бабский ответ )

12:37

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