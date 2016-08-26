Криштиану Роналду: "Шутка Пике? Пусть он посмотрит мои соцсети"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не захотел комментировать шутку защитника "Барселоны" Жерара Пике, которую тот написал в твиттере, общаясь с подписчиками. Напомним, Пике, говоря о том, какой самый простой жребий хотел бы в Лиге чемпионов, описал прошлогодний путь "Реала", выигравшего в итоге турнир.

– Я не хочу отвечать на этот вопрос, – цитирует A Bola Криштиану Роналду. – Что я могу сказать Пике? Пусть посмотрит мои аккаунты в Facebook, Instagram и твиттере и увидит прекрасные фото, которые я там выкладываю.