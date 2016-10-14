13:23 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Считаю себя лучшим в мире"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает себя лучшим игроком в мире и не планирует завершать карьеру. По словам португальца, он напряженно работает, так как ему еще есть куда расти.

– Моя постоянная цель – превзойти самого себя, – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Конечно, это становится сделать все сложнее, так как количество голов все растет. Однако я продолжаю работать, чтобы становиться лучше с каждым годом. Мне еще есть в чем расти. Главное в спорте – всегда хотеть большего. Я все еще мотивирован и наслаждаюсь тем, что делаю.

– В чем секрет того, что на протяжении шести сезонов вы забиваете больше 50 голов?

– Работа и вера в себя. У меня постоянное желание становиться лучше. У меня была травма. Я выбыл на два месяца. Я вернулся, и поначалу мне не хватало уверенности. Но постепенно я становился лучше и возвращал уверенность. Теперь у меня восемь игр и восемь голов. Я очень счастлив. Буду продолжать в том же духе. Уверен, меня ждет потрясающий сезон.

– Вы еще долго будете играть?

– Не знаю. В футболе нельзя ничего предсказывать. Пока мне тело мне позволяет играть, я буду продолжать. Повторюсь, я не знаю, что будет завтра. Сейчас все в порядке. Чувствую себя молодым, чтобы продолжать. Но играть на таком уровне непросто. Все будет зависеть от многих факторов. В первую очередь от моего физического и ментального состояния. Но я хочу играть еще очень долго.

– Вы считаете себя лучшим в мире?

– Я всегда повторяю это. Считаю себя лучшим, потому что я для этого работаю. У себя в голове я – лучший, и для этого я работаю.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

гёл-бой в своем репертуаре.

13:40

CSKA_LV

ну а если не он , то кто тогда, пусть он и голубец, но футболист лучший

13:37

П_о_в_а_р

Согласен. Классная дефчёнка.

13:36

баламошка

Ну и правильно.

13:31

Gogy

Кристина,ты-лучшая!!!

13:30

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