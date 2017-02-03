09:35 3 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен по версии Forbes, Месси - 2-й, Шарапова - 88-я

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Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первую строчку занимает нападающий "Реала" Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов (56 миллионов долларов – зарплата в клубе и призовые, 32 миллиона долларов – реклама).

Вторым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец заработал 81,4 миллиона долларов (53,4 + 28). Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс – третий. На его банковских счетах 77,2 миллиона долларов (23,2 + 54).

Отметим, что в сотню вошла и российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление допинга. Экс-первая ракетка мира занимает 88-ю строчку рейтинга. 29-летняя спортсменка заработала 21,9 миллиона долларов (1,9 + 20).

Полностью рейтинг самых высоокоплачиваемых спортсменов можно посмотреть здесь.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

смешно, что Маррей заработал всего на два миллиона больше Шараповой. нищеброд)

19:11 3 февраля

shpasic

ну, у идущего на четвёртом месте Федеррера-то есть.

19:09 3 февраля

Братчанин

А у Шараповой есть зарплата?

13:07 3 февраля

Ж и в о й

Молодец, Криштиану!

11:19 3 февраля

Alex.S

Теперь смело может повторить свою фразу:"Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты нищеброд", уже обращаясь к Месси.

10:47 3 февраля

ЮКИ

ничего удивительного:Лёва и играл хуже,и геи ему Не башляли!

10:42 3 февраля

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