Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен по версии Forbes, Месси - 2-й, Шарапова - 88-я

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первую строчку занимает нападающий "Реала" Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов (56 миллионов долларов – зарплата в клубе и призовые, 32 миллиона долларов – реклама).

Вторым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец заработал 81,4 миллиона долларов (53,4 + 28). Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс – третий. На его банковских счетах 77,2 миллиона долларов (23,2 + 54).

Отметим, что в сотню вошла и российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление допинга. Экс-первая ракетка мира занимает 88-ю строчку рейтинга. 29-летняя спортсменка заработала 21,9 миллиона долларов (1,9 + 20).

Полностью рейтинг самых высоокоплачиваемых спортсменов можно посмотреть здесь.