Криштиану Роналду: "Самое главное в футболе - трофеи"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в интервью бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду рассказал, что для него самое главное в футболе - это выигранные титулы. По его словам, футболисты работают 11 месяцев в год для того, чтобы завоевать трофеи.

- На поле самое главное – выигрывать трофеи, - цитирует fourfourtwo Роналду. - Мы работаем 10-11 месяцев в год, если в итоге ничего не выигрываешь, то чувствуешь опустошение. Я много работаю для того, чтобы выигрывать командные и индивидуальные титулы.