Криштиану Роналду разгневал болельщиков "Реала", грубо сыграв против партнера на тренировке

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вызвал гнев болельщиков команды своим поведением на тренировке. Португалец в преддверии игры 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" очень грубо сыграл против полузащитника Лукаса Васкеса.

Этот эпизод стал поводом для большинства болельщиков мадридцев на ведущих порталах Испании раскритиковать 31-летнего футболиста. Большинство из них сошлось во мнении, что на своем партнере Криштиану Роналду выместил злость в связи с последними провальными матчами. Кроме того, поклонники "Королевского клуба" пожурили футболиста в связи с тем, что у "Реала" "и без этого огромное количество травмированных".