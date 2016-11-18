15:49 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду разгневал болельщиков "Реала", грубо сыграв против партнера на тренировке

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вызвал гнев болельщиков команды своим поведением на тренировке. Португалец в преддверии игры 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" очень грубо сыграл против полузащитника Лукаса Васкеса.

Этот эпизод стал поводом для большинства болельщиков мадридцев на ведущих порталах Испании раскритиковать 31-летнего футболиста. Большинство из них сошлось во мнении, что на своем партнере Криштиану Роналду выместил злость в связи с последними провальными матчами. Кроме того, поклонники "Королевского клуба" пожурили футболиста в связи с тем, что у "Реала" "и без этого огромное количество травмированных".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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nekonohiki

Сенсация только для тех, кто сам никогда не играл в футбол: ситуация достаточно будничная, к тому же Криштиану извинился 500 раз.

16:49

oleg.bob

Бей своих, чтобы чужие боялись!

16:26

Ruslan Samaras

Ничего лишнего,обычное тренировочный процесс,футбол контактный игра,Васкес пусть научиться принимать удары,тяжело на тренировке-легко в бою!!!

16:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ