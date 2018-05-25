19:13 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду рассказал, чем займется по завершении карьеры

Криштиану РОНАЛДУ. Фото REUTERS
Криштиану РОНАЛДУ. Фото REUTERS
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33-летний нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью программе El Chiringuito de Jugones отметил, что после завершении карьеры хочет попробовать себя в кино.

- У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера, - сказал Роналду. - Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику. 

Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого "красавчика" и не оценят саму актерскую работу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bvb1987

порноактером?

20:10

SergeyKa

Ды та просто вАще красавчег. Лучше тебя только ... никто.

19:49

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