Криштиану Роналду рассказал, чем займется по завершении карьеры

33-летний нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью программе El Chiringuito de Jugones отметил, что после завершении карьеры хочет попробовать себя в кино.

- У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера, - сказал Роналду. - Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику.

Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого "красавчика" и не оценят саму актерскую работу.