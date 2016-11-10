17:54 10 ноября | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду проголосует за Фернанду Сантуша как лучшего тренера 2016 года

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что лучшим тренером 2016 года является наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Хотя, по словам форварда, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан также добился впечатляющих результатов.

– Конечно, как Сантуш, так и Зидан проделали невероятную работу, – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Трудно кого-то выбирать. Но мне, как капитану национальной команды, нужно сделать выбор. Полагаю, что выиграть со сборной Португалии чемпионат Европы сложнее, чем с "Реалом" Лигу чемпионов. Зидан выполнил отличную работу, но Португалия никогда не побеждала на таком турнире. На этом и основывается мой выбор. Личные взаимоотношения тут ни при чем. С обоими тренерами у меня они отличные. Думаю, они сами бы согласились со мной.

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