Криштиану Роналду проголосует за Фернанду Сантуша как лучшего тренера 2016 года

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что лучшим тренером 2016 года является наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Хотя, по словам форварда, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан также добился впечатляющих результатов.

– Конечно, как Сантуш, так и Зидан проделали невероятную работу, – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Трудно кого-то выбирать. Но мне, как капитану национальной команды, нужно сделать выбор. Полагаю, что выиграть со сборной Португалии чемпионат Европы сложнее, чем с "Реалом" Лигу чемпионов. Зидан выполнил отличную работу, но Португалия никогда не побеждала на таком турнире. На этом и основывается мой выбор. Личные взаимоотношения тут ни при чем. С обоими тренерами у меня они отличные. Думаю, они сами бы согласились со мной.