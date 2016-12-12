Криштиану Роналду - про "Золотой мяч": "Это моя работа"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, ставший обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года, отметил, что его успех возможен только благодаря команде. По словам 31-летнего португальца, он многим жертвует ради своего успеха.

– Мечта снова сбывается, – отметил Криштиану Роналду после получения награды. – Никогда не думал, что выиграю "Золотой мяч" четыре раза". В первый раз эмоции всегда особенные. Ощутил тогда огромную радость. Это было исполнение желания для меня и моей семьи. Но сейчас испытываю похожие чувства. Моя профессия – футбол, я работаю, чтобы быть лучшим, и многим жертвую. Буду упорно работать, чтобы добиться новых побед с "Реалом" и выиграть следующий турнир в составе сборной, хотя это будет трудно. На первом месте всегда находится команда. Без помощи партнеров было бы невозможно завоевать "Золотой мяч".

Этот приз знаменует для меня прежде всего победу сборной Португалии на Euro. В моем послужном списке как раз не хватало выигрыша титула в ее составе. Никогда не забуду победу в Лиге чемпионов, но успех сборной все-таки значит для меня в эмоциональном плане немного больше. Разница в том, что "Реал" привычен к победам, а Португалия никогда не завоевывала крупного титула. Та победа стала нечто особенным, сравнимым с присуждением мне первого "Золотого мяча" в 2008 году. В целом год получился незабываемым.