Нападающий "Реала" Криштиану Роналду повторил свой антирекорд, информирует Marca. Впервые с 2010 года португалец после 4 матчей чемпионата Испании забил всего один гол. Во встрече 7-го тура с "Эйбаром" (1:1) он также не смог отличиться, доведя безголевую серию до трех матчей подряд. Отметим, что два стартовых тура футболист пропустил из-за травмы, а матч с "Эспаньолом" (2:0) – из-за простуды. В сезоне-2010/11 Криштиану Роналду в первых 4 матчах чемпионата Испании тоже забил только один гол.