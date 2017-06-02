Криштиану Роналду: " Посоветовал бы Хамесу остаться в "Реале"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду посоветовал одноклубнику Хамесу Родригесу остаться в команде. 25-летний колумбиец недоволен количеством игрового времени, в связи с этим он задумался о переходе в другую команду.

- Хамес имеет мысли и соображения относительно своего будущего, нам надо их уважать, - приводит Marca слова Роналду. - Если он не чувствует себя счастливым и хочет большего, то ему надо искать другой клуб. Но если Хамес спросит о моем мнении, я бы посоветовал ему остаться. Его не все устраивает в "Реале". Было бы лучше, если бы он больше играл. Потенциал позволяет ему играть за нашу команду. Но у него есть свое мнение, и нам следует его уважать.