Криштиану Роналду поможет семье погибшего в Мексике мальчика

6-летний мексиканский мальчик Сантьяго Флорес Мора, который был большим поклонником нападающего "Реала" Криштиану Роналду, погиб в результате землетрясения в Мексике. После этого в социальных сетях с обращением выступила тетя ребенка. В связи с этим португалец хочет помочь родственникам.

"Привет, Криштиану. Не знаю, прочтете ли вы мое письмо, но хочу поблагодарить вас. Мой маленький племянник Сантьяго Флорес Мора был вашим поклонником. Сегодня был бы его седьмой день рождения. Спасибо, что вдохновляли его. Он тоже играл в футбол и хотел быть похожим на вас. Он смотрел все игры "Реала" и подражал вам", - цитирует A bola письмо.