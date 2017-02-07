Нападающий "Реала" Криштиану Роналду помог приюту для собак в португальской Гувейе. Как сообщает Corriero da Mahna, приют нуждался в деньгах на лечение 80 собак. Причем процедуры для каждой из них стоят до двух тысяч евро. Один из волонтеров приюта Глория Карвалью имеет связи с семьей Криштиану Роналду. Когда сам игрок узнал о нуждах приюта, он решил помочь ему.

Владелец приюта Лилиана Сантуш рассказала, что футболист прислал свою футболку с автографом. Португалец рассчитывает, что она будет продана с аукциона, а вырученных средств хватит на выживание приюта.