21:08 7 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду помог приюту для собак

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду помог приюту для собак в португальской Гувейе. Как сообщает Corriero da Mahna, приют нуждался в деньгах на лечение 80 собак. Причем процедуры для каждой из них стоят до двух тысяч евро. Один из волонтеров приюта Глория Карвалью имеет связи с семьей Криштиану Роналду. Когда сам игрок узнал о нуждах приюта, он решил помочь ему.

Владелец приюта Лилиана Сантуш рассказала, что футболист прислал свою футболку с автографом. Португалец рассчитывает, что она будет продана с аукциона, а вырученных средств хватит на выживание приюта.

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Материалы REN-TV

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