Нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил три предложения от других клубов, информирует AS. Отмечается, что в их число может входить "Челси". Одно из предложений достаточно серьезное, и с "Реалом" свяжутся в ближайшее время.



Сам Криштиану Роналду намерен узнать у руководства "Королевского клуба", готовы ли ему улучшить контракт. Если нет, то португалец может уйти.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду попросил "Реал" продать его следующим летом и установить на него цену не выше 100 миллионов евро. Отношения 32-летнего форварда и президента мадридцев Флорентино Перес достигли "критически низкого" уровня, в последнее время они даже не разговаривают.

По информации СМИ, главными претендентами на Роналду в случае его возможного ухода считаются "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", которые уже высказали намерение бороться за игрока в летнее межсезонье.

В этом сезоне Роналду провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.



