Криштиану Роналду получил премию лучшего бомбардира 2016 года по версии IFFHS

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в качестве лучшего бомбардира 2016 года, сообщает пресс-служба "сливочных". Напомним, португалец был признан лучшим бомбардиром по итогам прошлого года, но только сейчас получил премию.

IFFHS учитывает только голы, забитые за сборную и клуб на международном уровне. Португалец забил 24 мяча за "Реал" и 13 голов - за сборную своей страны. Футболист получил данную награду в третий раз. Он становился ее обладателем в 2013 и 2014 годах.