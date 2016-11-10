Криштиану Роналду: "Пока не думаю о тренерской карьере"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что пока говорить о его тренерской карьере преждевременно. По словам португальца, никто не может загадывать, что произойдет в будущем.

– Я уже говорил, что так или иначе всегда буду связан с "Реалом" – как игрок или в будущем, когда закончу карьеру. – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Посмотрим, что произойдет. Не знаю, буду ли я тренером или еще кем-то. Сейчас пока не думаю об этом.

Есть люди, о которых думаешь, что они будут отличными тренерами. Потом выясняется обратное. Также бывает и совершенно противоположная ситуация – когда в качестве тренеров никто им не доверяет, а в итоге из них получаются отличные тактики. На самом деле не думаю об этом много. Я просто наслаждаюсь настоящим.