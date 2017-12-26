Криштиану Роналду поиздевался над информацией о неуплате налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выложил совместное фото со своими детьми и в ироничной форме пошутил по поводу слушаний о неуплате налогов. "Я в заключении с милыми малышами, ха-ха-ха", - написал португалец в Твиттере.

Напомним, что Роналду грозят тюремный срок и крупный штраф за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год он сокрыл от налоговиков порядка 15 миллионов евро.