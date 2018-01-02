13:49 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду подвел итоги 2017 года

1 января. Мадейра. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото CR7 MEDIA, AFP
1 января. Мадейра. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото CR7 MEDIA, AFP
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подвел итоги 2017 года, поблагодарив окружающих его людей за помощь. Португалец в прошедшем году завоевал пять трофеев, а также стал обладателем "Золотого мяча".

– 2017 года был невероятным по многим параметрам, – цитирует Криштиану Роналду AS. – Это потрясающее чувство – оглянуться назад и увидеть то, чего я достиг с того момента, когда просто пинал мяч на улицах Мадейры.

Я был наделен талантом, однако упорно работал, чтобы извлечь из него максимум. Но я бы не достиг этого без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально.

Я хочу посвятить этот момент своей семье, которая всегда была рядом – как в хорошие моменты, так и в плохие. Также – моим друзьям, не забывая и тех, кто верил в меня, когда я был просто ребенком с мечтами, моим тренерам и партнерам по командам в клубах и сборной.

Отдельное спасибо фанатам за поддержку и вдохновение, чтобы продолжать упорно работать и полностью отдаваться во всех вызовах.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Для некоторых упертых и далеких!!! Кристина пусть благодарить за все Переса, который не пожалел денег и купил ему как минимум 3 ЗМ.... Перес обладатель 4 ЗМ, 1 ЗМ кстати 2008 году лигу чемпионов выиграл вратарь Сборной Нидерландов Ван Дер Сар... Крисина пенальти не реализовал!!!

17:46

lisenkoff

Кристина, это как раз упорная работа над собой, где то повезло в жизни. Попал туда куда надо. Подходящие тренера и так далее. А вот Месси, это реально талант. Его было сложно пропустить, настолько он был талантлив. Я думаю, если бы он не хотел быть футболистом, его бы и во дворе заметили и он стал великим. Но слава богу получилось так как получилось. Матч Барсы с Атлетико, когда он от бровки с центра поля забил гол и обыграл 4 игроков о многом говорит, Кристине такого не снилось, хоть я и за Кристину.

16:20

Рюрик 09

Никакой талант без упорной работы не позволит достичь больших успехов. Криштиану Роналду яркое тому подтверждение.

15:42

SirRedDevil

Очень содержательная статья, спасибо

14:18