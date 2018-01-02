Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подвел итоги 2017 года, поблагодарив окружающих его людей за помощь. Португалец в прошедшем году завоевал пять трофеев, а также стал обладателем "Золотого мяча".

– 2017 года был невероятным по многим параметрам, – цитирует Криштиану Роналду AS. – Это потрясающее чувство – оглянуться назад и увидеть то, чего я достиг с того момента, когда просто пинал мяч на улицах Мадейры.

Я был наделен талантом, однако упорно работал, чтобы извлечь из него максимум. Но я бы не достиг этого без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально.

Я хочу посвятить этот момент своей семье, которая всегда была рядом – как в хорошие моменты, так и в плохие. Также – моим друзьям, не забывая и тех, кто верил в меня, когда я был просто ребенком с мечтами, моим тренерам и партнерам по командам в клубах и сборной.

Отдельное спасибо фанатам за поддержку и вдохновение, чтобы продолжать упорно работать и полностью отдаваться во всех вызовах.