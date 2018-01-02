Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подвел итоги 2017 года, поблагодарив окружающих его людей за помощь. Португалец в прошедшем году завоевал пять трофеев, а также стал обладателем "Золотого мяча".
– 2017 года был невероятным по многим параметрам, – цитирует Криштиану Роналду AS. – Это потрясающее чувство – оглянуться назад и увидеть то, чего я достиг с того момента, когда просто пинал мяч на улицах Мадейры.
Я был наделен талантом, однако упорно работал, чтобы извлечь из него максимум. Но я бы не достиг этого без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально.
Я хочу посвятить этот момент своей семье, которая всегда была рядом – как в хорошие моменты, так и в плохие. Также – моим друзьям, не забывая и тех, кто верил в меня, когда я был просто ребенком с мечтами, моим тренерам и партнерам по командам в клубах и сборной.
Отдельное спасибо фанатам за поддержку и вдохновение, чтобы продолжать упорно работать и полностью отдаваться во всех вызовах.
Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos!
Flamenco
Для некоторых упертых и далеких!!! Кристина пусть благодарить за все Переса, который не пожалел денег и купил ему как минимум 3 ЗМ.... Перес обладатель 4 ЗМ, 1 ЗМ кстати 2008 году лигу чемпионов выиграл вратарь Сборной Нидерландов Ван Дер Сар... Крисина пенальти не реализовал!!!
17:46
lisenkoff
Кристина, это как раз упорная работа над собой, где то повезло в жизни. Попал туда куда надо. Подходящие тренера и так далее. А вот Месси, это реально талант. Его было сложно пропустить, настолько он был талантлив. Я думаю, если бы он не хотел быть футболистом, его бы и во дворе заметили и он стал великим. Но слава богу получилось так как получилось. Матч Барсы с Атлетико, когда он от бровки с центра поля забил гол и обыграл 4 игроков о многом говорит, Кристине такого не снилось, хоть я и за Кристину.
16:20
Рюрик 09
Никакой талант без упорной работы не позволит достичь больших успехов. Криштиану Роналду яркое тому подтверждение.
15:42
SirRedDevil
Очень содержательная статья, спасибо
14:18