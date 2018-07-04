Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом"?

Бывший президент "Ювентуса" Лучано Моджи сообщил, что что нападающий "Реала" Криштиану Роналду уже прошел медобследование в Мюнхене и подписал контракт с "Ювентусом".

– Думаю, он уже подписал контракт и прошел медобследование в Мюнхене, – написал Моджи в Твиттере.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за 33-летнего португальца порядка 100 миллионов евро. Зарплата чемпиона Европы в итальянском клубе составит порядка 30 миллионов за сезон.

Напомним, Роналду намекнул на возможное расставание с "Реалом" после финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Сообщается, что причиной тому послужил конфликт с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.