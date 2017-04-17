22:33 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду побывал в Марокко без своей девушки

0
0
0
0
1

Получив время на восстановление от тренерского штаба нападающий "Реала" Криштиану Роналду отправился в Марокко, информирует Mundo Deportivo. Отмечается, что вместе с португальцем город Марракеш посетили практически все члены его семьи, кроме действующей девушки футболиста Джорджины Родригес.

Ранее 32-летний футболист неоднократно посещал Марокко, где любит отдыхать в компании своих друзей. Один из них, известный кикбоксер Бадр Хари, в феврале был осужден на два года, но в тюрьме он проведет только шесть месяцев, а оставшийся срок будет отбывать условно.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

поехала за допингом!!! Посетила жениха в тюрьме)))

22:46

Материалы других СМИ