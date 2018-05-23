Криштиану Роналду: "По-прежнему считаю "Реал" лучшим клубом"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду назвал мадридский клуб лучшим в мире. По его словам, самые сильные футболисты играют с ним в одной команде.

– Я по-прежнему считаю, что "Реал" – лучший клуб в мире, – цитирует Marca Роналду. – Все лучшие игроки собраны здесь – Бэйл, Бензема, Асенсио, Лукас Васкес...

"Реал" завершил сезон-2017/18 чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице с активом в 76 очков, уступив "Атлетико" (79) и "Барселоне" (93).

Мадридцам также предстоится встретиться с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов​. Матч состоится 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени.